На ЗАЭС начали ремонт линии внешнего энергоснабжения

На Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Для проведения работ на территории объекта ввели локальный режим тишины. Специалисты приступили к восстановлению линии, которая ранее была отключена из-за повреждения.

Линия «Ферросплавная-1» перестала работать 20 августа после срабатывания автоматики. С этого момента энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается с помощью дизель-генераторов.

Персонал станции продолжает круглосуточно контролировать параметры безопасности объекта. На ЗАЭС заявили, что ситуация находится под контролем. Специалисты рассчитывают завершить восстановительные работы и вернуть линию в эксплуатацию в максимально короткие сроки.

Накануне стало известно, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся «крайне напряжённой» из-за отсутствия внешнего энергоснабжения. Руководство станции сообщало, что даже остановленные энергоблоки нуждаются во внешнем питании для работы систем безопасности и охлаждения, а восстановление линии электропередачи является приоритетной задачей.