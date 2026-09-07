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Опубликовано 7 сентября, 17:31

Внешнее питание вернулось: Запорожская АЭС перешла на штатный режим

Лихачёв сообщил о восстановлении внешнего питания Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по линии «Ферросплавная-1». Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

Станция, которая с 20 августа получала электроэнергию только от собственных дизель-генераторов, вновь перешла на внешнее питание. По словам Лихачёва, сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме. Глава Росатома отметил, что восстановить энергоснабжение удалось благодаря временному режиму тишины, который позволил провести необходимые ремонтные работы.

«Это, в первую очередь, Минобороны, Росгвардия, Министерство иностранных дел. Также хочу отметить МАГАТЭ за посреднические усилия», — подчеркнул Лихачёв.

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Напомним, из-за потери внешнего электроснабжения ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов. При этом топливо для них не вечное — по состоянию на 29 августа, его оставалось на десять дней.

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Наталья Демьянова
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