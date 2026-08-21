«На грани геноцида»: Лихачёв объяснил, чем грозят обстрелы Энергодара

Российские атомные электростанции защищены, но уязвимы, если речь идёт о тяжёлых ракетах. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачёв в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Глава Росатома Лихачёв прокомментировал удары ВСУ по Энергодару. Видео © «Юнашев LIVE»

«Мы делаем всё, не только чтобы физически прикрыть, но и политически привлечь внимание к этому вопросу. Для нас ядерная безопасность является незыблемой, и в России, и в Иране, и в ОАЭ. Везде АЭС должны быть исключены из военной активности», — сказал руководитель госкорпорации.

При этом он добавил, что та остервенелость, с которой ВСУ кошмарят Энергодар, говорит о планомерной политике по уничтожению города-спутника Запорожской АЭС. Это граничит с геноцидом, заключил Лихачёв.

Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре, где работники предприятия ожидали автобуса, который доставил бы их на работу. В итоге погиб один человек, ещё 20 получили ранения различной степени тяжести. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, но опять не уточнил, чьих это рук дело.