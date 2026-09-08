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Опубликовано 7 сентября, 21:20

Лихачёв анонсировал ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

На Запорожской АЭС готовятся принять новую группу инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Их прибытие ожидается примерно через неделю, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Предстоящая ротация станет 35-й. Как и при предыдущих сменах, маршрут пройдёт через территорию России. По словам Лихачёва, это необходимо для обеспечения безопасности.

Точную дату смены специалистов глава «Росатома» не назвал.

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Ранее внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по линии «Ферросплавная-1». Станция, которая с 20 августа получала электроэнергию только от собственных дизель-генераторов, вновь перешла на внешнее питание. По словам Лихачёва, сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме. Глава «Росатома» отметил, что восстановить энергоснабжение удалось благодаря временному режиму тишины, который позволил провести необходимые ремонтные работы.

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Виталий Приходько
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