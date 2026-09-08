Лихачёв анонсировал ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС готовятся принять новую группу инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Их прибытие ожидается примерно через неделю, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Предстоящая ротация станет 35-й. Как и при предыдущих сменах, маршрут пройдёт через территорию России. По словам Лихачёва, это необходимо для обеспечения безопасности.

Точную дату смены специалистов глава «Росатома» не назвал.

Ранее внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по линии «Ферросплавная-1». Станция, которая с 20 августа получала электроэнергию только от собственных дизель-генераторов, вновь перешла на внешнее питание. По словам Лихачёва, сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме. Глава «Росатома» отметил, что восстановить энергоснабжение удалось благодаря временному режиму тишины, который позволил провести необходимые ремонтные работы.