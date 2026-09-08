В Бердянск и округ частично вернули электричество после ударов ВСУ

В Бердянске и Бердянском муниципальном округе частично возобновили подачу электричества, нарушенную после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для восстановления энергоснабжения в Запорожской области привлекли дополнительные ресурсы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Специалисты продолжают ремонт повреждённых узлов. Если оперативная обстановка позволит, они перейдут к объектам, от которых зависит подача света в остальные районы региона.

Восстановительные работы идут без остановки. Их осложняет постоянная угроза повторных ударов, в том числе непосредственно по бригадам энергетиков.

Тем временем в ДНР 8 сентября при атаках украинских беспилотников погиб один человек, ещё 13 получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин. Мужчина погиб на трассе Р-150 в Ясиноватском округе. Среди пострадавших — машинист тепловоза и его помощник на станции Волноваха. Удары также повредили жилые дома, гражданскую инфраструктуру и транспорт.