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Регион
Опубликовано 16 сентября, 17:51

За день системы ПВО сбили 68 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили 68 украинских БПЛА самолётного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о результатах работы российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 258 беспилотников самолётного типа.

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Матвей Константинов
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