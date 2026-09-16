За день системы ПВО сбили 68 украинских БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили 68 украинских БПЛА самолётного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о результатах работы российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 258 беспилотников самолётного типа.