ЕС и Украина совместно разработают дешёвую модульную систему ПВО

Евросоюз намерен совместно с Украиной разработать недорогую модульную систему противовоздушной обороны. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте.

По её словам, Брюссель рассчитывает таким образом снизить зависимость от поставок вооружений от одного производителя. В качестве примера глава Еврокомиссии привела американские комплексы Patriot.

«На прошлой неделе мы согласовали с США поставки ракет Patriot, однако мы также должны снизить нашу зависимость от единственного поставщика. Поэтому мы намерены совместно с Украиной разработать дешёвую модульную систему ПВО», — сказала фон дер Ляйен.

Какие именно средства перехвата войдут в будущий комплекс, на каких дальностях он сможет работать и когда может появиться первый образец, глава ЕК не уточнила. Также пока не названы компании, которым могут поручить разработку.

Евросоюз уже расширяет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. Еврокомиссия финансирует совместные проекты в сфере вооружений, включая средства борьбы с беспилотниками, а украинские компании получили возможность участвовать в проектах Европейского оборонного фонда вместе с производителями из стран ЕС.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия одобрила выделение Украине €6,1 млрд на закупку средств ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Значительную часть потребностей Киева предполагается закрывать в том числе американскими ракетами Patriot.