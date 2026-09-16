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Опубликовано 16 сентября, 08:23

ЕС и Украина совместно разработают дешёвую модульную систему ПВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Евросоюз намерен совместно с Украиной разработать недорогую модульную систему противовоздушной обороны. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте.

По её словам, Брюссель рассчитывает таким образом снизить зависимость от поставок вооружений от одного производителя. В качестве примера глава Еврокомиссии привела американские комплексы Patriot.

«На прошлой неделе мы согласовали с США поставки ракет Patriot, однако мы также должны снизить нашу зависимость от единственного поставщика. Поэтому мы намерены совместно с Украиной разработать дешёвую модульную систему ПВО», — сказала фон дер Ляйен.

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Какие именно средства перехвата войдут в будущий комплекс, на каких дальностях он сможет работать и когда может появиться первый образец, глава ЕК не уточнила. Также пока не названы компании, которым могут поручить разработку.

Евросоюз уже расширяет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. Еврокомиссия финансирует совместные проекты в сфере вооружений, включая средства борьбы с беспилотниками, а украинские компании получили возможность участвовать в проектах Европейского оборонного фонда вместе с производителями из стран ЕС.

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Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия одобрила выделение Украине €6,1 млрд на закупку средств ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Значительную часть потребностей Киева предполагается закрывать в том числе американскими ракетами Patriot.

Больше новостей о системах ПВО, ракетах и новых военных разработках — в разделе «Оружие» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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