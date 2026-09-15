Разгром в воздухе: Системы ПВО железной стеной встретили сотни дронов и стёрли их в порошок

Российские дежурные средства противовоздушной обороны пресекли масштабную ночную атаку со стороны Украины. В небе над различными субъектами страны, а также в морском пространстве военные нейтрализовали 222 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Попытка массированного удара затронула сразу шестнадцать регионов. Под прицелом оказались Орловская, Белгородская, Воронежская, Тульская, Тамбовская, Брянская, Ростовская, Курская, Липецкая, Рязанская, Саратовская, Самарская, Калужская и Ульяновская области, а также Крым и Татарстан.

Часть воздушных целей ликвидировали над Чёрным морем. Для перехвата такого количества вражеских объектов расчёты комплексов ПВО работали непрерывно на протяжении всех тёмных часов суток.

Ранее Life.ru писал, что в Воронежской области обломки украинских беспилотников повредили четыре частных дома — пострадали остекление, крыши и фасады. За минувшую ночь над территорией региона было уничтожено 16 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.