В Воронежской области обломки БПЛА ВСУ повредили четыре частных дома

В Воронежской области обломки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили четыре частных дома — пострадали остекление, крыши и фасады. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

«В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов», — написал он.

За минувшую ночь над территорией региона было уничтожено 16 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью Таганрог попал под массированный ракетный удар. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы множественные последствия на земле и несколько возгораний. В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон.