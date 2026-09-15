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Опубликовано 15 сентября, 04:51

В Воронежской области обломки БПЛА ВСУ повредили четыре частных дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

В Воронежской области обломки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили четыре частных дома — пострадали остекление, крыши и фасады. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

«В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов», — написал он.

За минувшую ночь над территорией региона было уничтожено 16 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Ночью Таганрог попал под массированный ракетный удар. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы множественные последствия на земле и несколько возгораний. В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон.

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Алена Пенчугина
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