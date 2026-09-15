В Таганроге из-за ракетной угрозы эвакуировали хаб логистического партнёра Ozon

В Таганроге из-за ракетной угрозы эвакуирован хаб доставки логистического партнёра Ozon. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в компании.

В Ozon сообщили, что эвакуированный после массированной атаки хаб не принимал поставки от продавцов и продолжает выполнять другие операции.

«Сегодня ночью в Таганроге из-за ракетной угрозы был эвакуирован хаб доставки нашего логистического партнёра. Все системы сработали штатно, по предварительной информации никто не пострадал. <…> Поставки у продавцов в этом хабе мы никогда не принимали, он выполняет другие операции», — подчеркнули в компании.

По данным компании, в результате атаки загорелся блок здания. Экстренные службы работают на месте, хаб доставки партнёра временно не функционирует. Товары Ozon перенаправит на другие объекты. Доставка и выдача заказов покупателям осуществляются в обычном режиме.

Напомним, ночью Таганрог попал под массированный ракетный удар. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы множественные последствия на земле и несколько возгораний. В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон.