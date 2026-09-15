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Опубликовано 15 сентября, 04:08

Камбулова: После массированной атаки на Таганрог возникли три очага возгорания

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Таганрог подвергся массированной атаке украинских дронов: в городе зафиксировали три очага возгорания. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ударами повреждены пять многоквартирных и три частных дома — в зданиях выбило остекление. Также пострадали учебное заведение и коммерческое здание, продуктовый магазин, склады сельхозпредприятий и склад Ozon.

Повреждена и газовая труба, однако на работе систем жизнеобеспечения это не сказалось. Экстренные службы сейчас ликвидируют последствия атаки на местах. С утра специалисты начнут оценивать нанесённый городу ущерб.

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Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог попал под массированный ракетный удар. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы множественные последствия на земле и несколько возгораний. В настоящее время ракетная опасность снята.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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