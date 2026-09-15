Более 40 БПЛА сбито в Самарской области, повреждены предприятие и жилые дома

В Самарской области более 40 украинских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в результате атаки были повреждены промышленные и жилые объекты.

«Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников. На данный момент идёт сбор информации о последствиях атаки. Главное — погибших нет», — пишет губернатор в своём телеграм-канале.

Повреждения получили одно из промышленных предприятий и несколько жилых объектов. В домах выбило стёкла. Сейчас специалисты устанавливают полный объём повреждений. Федорищев сообщил о работе оперативного штаба и призвал жителей не распространять фото и видео с места происшествия.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Таганрог попал под массированный ракетный удар. По предварительным данным, пострадавших нет. На земле обнаружены многочисленные разрушения и несколько очагов возгорания. В результате ракетного удара повреждены: остекление двух многоквартирных и трёх частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовой трубы (жизнеобеспечение не нарушено), складов сельхозпредприятий, продуктового магазина и склада Ozon.