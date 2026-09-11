Еврокомиссия согласовала Киеву транш на €6,1 млрд на ракеты для Patriot и БПЛА

Европейская комиссия официально утвердила выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 6,1 миллиарда евро. По заявлению Брюсселя, эти колоссальные средства целевым образом направляются на масштабную закупку современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, различных типов боеприпасов, ударных и разведывательных беспилотников, а также новейших комплексов радиоэлектронной борьбы.

Основная часть выделенной суммы пойдёт на усиление украинской ПВО. В частности, Киев планирует закупить дефицитные американские ракеты-перехватчики PAC-3, предназначенные для зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако перед фактическим перечислением денег европейские чиновники намерены тщательно проверить все контракты на соответствие строгим условиям предоставления кредитов.

«Сегодня мы одобрили выделение 6,1 млрд евро, которые помогут Украине приобрести средства ПВО и ПРО, боеприпасы, дроны и средства радиоэлектронной борьбы», — официально объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.