«ПВО физически закончится»: Как реактивные «Герани» ломают экономику конфликта на Украине

Применение Россией новых реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» меняет ход конфликта в пользу Москвы, кардинально меняя саму экономику противостояния. Военный корреспондент Роман Сапоньков заявил «Газете.ru», что украинская сторона вынуждена сбивать относительно дешёвые беспилотники крайне дорогими ракетами систем ПВО, что делает процесс перехвата экономически нецелесообразным для ВСУ.

По словам военкора, реактивные «Герани» отличаются высокой скоростью полёта, что делает их неуязвимыми для стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов. Для их уничтожения требуются либо стационарные зенитные ракетные комплексы западного производства, либо переносные ЗРК. При этом стоимость самой «Герани» примерно в десять раз ниже цены ракеты, выпускаемой по ней, что обеспечивает России колоссальное экономическое преимущество в войне на истощение.

Сапоньков обратил внимание на стратегический потенциал массового применения этих БПЛА. Если Россия начнёт запускать реактивные «Герани» тысячами штук для ударов по военным объектам, задача по их перехвату станет для украинской армии труднореализуемой.

«У противника просто ПВО физически закончится», — подытожил журналист, подчеркнув неизбежность истощения запасов дорогостоящих зенитных ракет.

А ранее Life.ru писал, что на Украине заговорили о новой фазе «дронового апокалипсиса». Россия получила возможность применять БПЛА практически по всей территории Украины, а повышение точности их наведения создаёт новую угрозу, заявил командир подразделения операторов БПЛА ВСУ Игорь Луценко.