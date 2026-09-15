Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 10:20

Минус ещё один маршрут: «Герань» ударила по одному из западных логистических узлов Украины

ВС РФ «Геранью» поразили пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные с помощью беспилотника типа «Герань» поразили пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ «Геранью» поразили пункт пропуска «Ягодин» на Украине. Видео © Минобороны России

«Регулярные удары по пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе ключевых транспортно-логистических узлов ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Кадры поражения объекта российское оборонное ведомство также опубликовало в Сети. Для атаки расчёт применил БПЛА типа «Герань».

Сводка СВО 15 сентября: Взяты Шевченково и Широкое, крах ВСУ в «Волчанском котле», Киев согласился на энергетическое перемирие
Сводка СВО 15 сентября: Взяты Шевченково и Широкое, крах ВСУ в «Волчанском котле», Киев согласился на энергетическое перемирие

Ранее Life.ru рассказывал об ударах ВС РФ по двум логистическим центрам и складу беспилотников ВСУ в Николаеве. По данным Минобороны, объекты использовались для хранения и распределения военных грузов, а также имущества украинских войск. Для поражения целей применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar