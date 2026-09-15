Минус ещё один маршрут: «Герань» ударила по одному из западных логистических узлов Украины
ВС РФ «Геранью» поразили пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области
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Российские военные с помощью беспилотника типа «Герань» поразили пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ «Геранью» поразили пункт пропуска «Ягодин» на Украине. Видео © Минобороны России
«Регулярные удары по пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе ключевых транспортно-логистических узлов ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Кадры поражения объекта российское оборонное ведомство также опубликовало в Сети. Для атаки расчёт применил БПЛА типа «Герань».
Ранее Life.ru рассказывал об ударах ВС РФ по двум логистическим центрам и складу беспилотников ВСУ в Николаеве. По данным Минобороны, объекты использовались для хранения и распределения военных грузов, а также имущества украинских войск. Для поражения целей применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА.
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