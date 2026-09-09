Под ударом логистика и дроны: Армия России разнесла три объекта ВСУ в Николаеве

Российские военные днём продолжили удары по объектам в Николаеве и его морском порту. По данным Минобороны РФ, под удар попали логистические центры, склад беспилотников, хранилища военного имущества и резервуары с горюче-смазочными материалами.

В самом Николаеве, как заявили в ведомстве, поражён логистический центр «Делевери», который использовался для хранения и распределения военных грузов. Ещё одной целью стал объект «Нибулона», где, по данным российской стороны, находилось имущество для обеспечения ВСУ. Также удар пришёлся по территории «Конвейрмаша»

«Результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены <...> склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш», — рассказали в ведомстве.

Для группового удара применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что атаки были направлены на объекты военной промышленности, портовую инфраструктуру и логистические центры, задействованные в интересах украинских войск.

Ещё ночью российские войска нанесли серию ударов по портовой и складской инфраструктуре Николаева. В городе после атак фиксировались взрывы и частичные перебои с электроснабжением.