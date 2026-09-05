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Опубликовано 5 сентября, 05:28

ВС РФ вывели из строя логистический центр ВСУ и электроподстанцию в Николаеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские военные нанесли удары по двум ключевым объектам в Николаеве и Николаевской области — логистическому центру Вооружённых сил Украины и электроподстанции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в Николаеве поражен логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ. Кроме того, в Николаевской области ударом беспилотника «Герань-2» выведена из строя электроподстанция 110 кВ в населённом пункте Казанка. В результате удара обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах украинских вооружённых формирований .

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ систематически наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и логистическим узлам, через которые осуществляется снабжение ВСУ.

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Наталья Афонина
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