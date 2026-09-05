Новости СВО 5 сентября: Освобождены Никаноровка и Грузское, закрепление в Орехове, визит Уиткоффа и Кушнера на фоне успехов России Оглавление Сумская область 5 сентября: «Север» продвигается у границы ДНР 5 сентября: освобождение Никаноровки и Грузского Запорожская область 5 сентября: закрепление в Орехове Карта СВО на 5 сентября 2026 года Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев: что хочет Зеленский ВС РФ взяли под контроль два населённых пункта в ДНР, «Север» формирует буферную зону у Курской области, российские войска закрепились в Орехове, спецпосланники Трампа едут в Москву и Киев — дайджест на 5 сентября 2026 года. 8614 8614 Армия России штурмует Доброполье и Дружковку. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 5 сентября: «Север» продвигается у границы

Армия России ведёт наступление вблизи границы Курской области. Бои идут у сумского села Уланово. От него около 5 километров до российской территории. Также подразделения группировки «Север» заблокировали 68-ю и 129-ю бригады ВСУ в лесах у Садков.

Украинские СМИ продолжают распространять информацию о контроле над селом Могрица. В группировке «Север» заявили, что это не соответствует действительности.

— Несмотря на все заявления противника, населенный пункт Могрица Сумской области остается под контролем ГВ «Север». Информационные ресурсы противника и прочие всячески пытаются убедить население Украины в обратном и ради этого ВСУ готовы жертвовать жизнями своих солдат, — объяснили в «Севере».

В результате провальных операций ВСУ в Сумской области количество погибших в регионе увеличилось на 140 украинских военнослужащих. Также уничтожены бронемашина «Козак», станция РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

ДНР 5 сентября: освобождение Никаноровки и Грузского

«Южная» группировка ВС РФ освободила в Донецкой Народной Республике Никаноровку. Село находится вблизи трассы М-03. От него менее 10 километров до Краматорска и Славянска.

— В ходе продолжающегося наступления в славянско‑краматорской агломерации российские подразделения, взяв под контроль Никаноровку, начали формировать оперативный клин между ключевыми узлами обороны ВСУ — Славянском и Краматорском, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Группировка «Центр» взяла под контроль Грузское. Военкор Александр Коц отмечает, что оно находится ровно между Добропольем и Дружковкой.

— Оба этих подконтрольных ВСУ города собирается штурмовать «Центр». К Доброполью подразделения «Центра» подошли с юга, востока и северо-востока, к Дружковке – с юго-запада, — рассказал Коц.

Он напомнил, что освобождение Доброполья позволит высвободить войска для наступления на Дружковку, Краматорск и Славянск с запада.

— Вероятно, освобождение Грузского и ближайших населенников – попытка создать «мост» между двумя ключевыми направлениями для переброски войск в будущем, — подчеркнул Коц.

Запорожская область 5 сентября: закрепление в Орехове

Танкисты группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ сражается за Орехов. Перед тем как начать бои внутри города российские войска заняли несколько сёл, находящихся вокруг населённого пункта. Военный корреспондент Тимофей Ермаков считает, что противник упустил тот момент, когда мог бы вытеснить подразделения Армии России из Орехова.

— Теперь же после нашего закрепления в южной части Орехова это невозможно. По оперативным данным сейчас бои идут уже севернее станции Ореховская в районе городского кладбища и центрального парка города, — пишет Ермаков.

Карта СВО на 5 сентября 2026 года

ВС РФ заняли в ДНР село Никоноровка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев: что хочет Зеленский

Спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера готовятся встречать в России и на Украине. Визит переговорщиков из Вашингтона подтвердил Владимир Зеленский.

— Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни на Украине и будут в России. Детали есть от команды президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев, — заявил Зеленский.

Он же попросил Москву прекратить удары по Украине во время визита американских дипломатов. В свою очередь Зеленский пообещал, что Киев не будет атаковать Россию, когда Уиткофф и Кушнер будут в Кремле.

— Наша цель – максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Надо искать реальные варианты, как эту войну направить к концу, — сказал Зеленский.

Авторы Даниил Черных