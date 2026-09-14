На Украине ждут «дроновый апокалипсис»: БПЛА России научились доставать до любой точки страны

Россия получила возможность применять беспилотники практически по всей территории Украины, а повышение точности их наведения создаёт новую угрозу. Об этом заявил командир подразделения операторов БПЛА ВСУ Игорь Луценко, назвав происходящее новой фазой «дронового апокалипсиса».

«Они могут до Ужгорода залететь — это не проблема. То, что они теперь могут точно поражать цели, — намного большая проблема. К сожалению, этому будет довольно сложно противодействовать», — заявил Луценко в комментарии УНИАН.

По его словам, российская сторона развивает технологии, позволяющие корректировать полёт ударных беспилотников в режиме реального времени. Луценко утверждает, что подобные возможности могли применяться и во время недавних атак по отдельным объектам.

Украинский военный считает, что сейчас России ещё не хватает беспилотников для практически круглосуточных атак по всей территории страны. Однако, по его прогнозу, ситуация может измениться уже в следующем году на фоне масштабирования производства реактивных дронов с более совершенными системами наведения.

Луценко полагает, что для управления такими аппаратами могут использоваться как элементы искусственного интеллекта, так и связь с оператором в реальном времени. Отвечая на вопрос, грозит ли Украине «дроновый апокалипсис», Луценко заявил: «Он давно уже начался. Просто это какая-то новая фаза».