«Герани» стали быстрее и дальше: Новые дроны России добрались до рекордных 960 км

Новые модификации российских беспилотников серии «Герань» демонстрируют более высокие показатели скорости и дальности, пишет польское издание Interia. Одна из машин недавно преодолела около 960 км, а «Герань-5» уже во второй раз использовалась для удара по Киеву.

Речь идёт о реактивных вариантах «Герани-3», «Герани-4» и новейшей «Герани-5». Согласно публикации, их скорость может составлять от 300 до 550 км/ч, тогда как украинские средства перехвата изначально ориентированы на более медленные аппараты с поршневыми двигателями. Отдельным эпизодом стал полёт одного из беспилотников на расстояние около 960 км. Именно такую дальность называют рекордной для аппаратов этого типа, причём украинские мониторинговые каналы впервые зафиксировали подобный результат.

Тем временем применение «Герани-5» зафиксировали уже второй раз подряд во время атаки на Киев. Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов утверждал, что запуск осуществлялся примерно в 400 км от украинской столицы. Украинская ПВО, по словам Бескрестнова, смогла перехватить использованные аппараты. При этом он предупредил о дальнейшем усилении угрозы по мере совершенствования беспилотников.

Сам факт активного применения пятой версии автор материала связывает с продолжением испытаний и доработки техники непосредственно в условиях боевых действий. По его оценке, это позволяет отрабатывать новые возможности БПЛА и повышать их эффективность. Командир украинских сил ПВО с позывным Рамзес также признал сложности с противодействием новым машинам. По его словам, расчёты противовоздушной обороны не способны догнать некоторые из современных «Гераней».

Ранее стало известно, что оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» начали применять в зоне спецоперации в августе 2024 года. С тех пор разработчики последовательно увеличивали дальность их использования, поскольку цели стали размещать всё дальше от линии боевого соприкосновения.