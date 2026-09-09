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Опубликовано 9 сентября, 11:39

Спецотделения FPV-перехватчиков появятся в Московском военном округе

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В Московском военном округе создадут специализированные отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов. Новые подразделения будут защищать критически важные объекты от беспилотников, сообщили в пресс-службе МВО.

Основным средством борьбы с воздушными целями станут высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Их планируют использовать для защиты военной и гражданской инфраструктуры.

Сейчас в округе проходит переподготовка инструкторов с боевым опытом. Военнослужащие осваивают новые методики работы с FPV-перехватчиками, чтобы затем обучать резервистов.

В программу вошли изучение технических характеристик беспилотников, тренировки на специальных симуляторах и практические полёты на полигонах. Подготовка самих резервистов начнётся после завершения обучения инструкторов.

В новые отделения войдут граждане, заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Их будут готовить непосредственно к применению FPV-перехватчиков против беспилотных воздушных целей.

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Ранее Life.ru рассказывал о массовом внедрении FPV-перехватчиков в российских войсках. Министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что такие аппараты используются мобильными огневыми группами в составе эшелонированной системы защиты от БПЛА.

Больше новостей о российских войсках, вооружении и защите от беспилотников — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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