Спецотделения FPV-перехватчиков появятся в Московском военном округе

В Московском военном округе создадут специализированные отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов. Новые подразделения будут защищать критически важные объекты от беспилотников, сообщили в пресс-службе МВО.

Основным средством борьбы с воздушными целями станут высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Их планируют использовать для защиты военной и гражданской инфраструктуры.

Сейчас в округе проходит переподготовка инструкторов с боевым опытом. Военнослужащие осваивают новые методики работы с FPV-перехватчиками, чтобы затем обучать резервистов.

В программу вошли изучение технических характеристик беспилотников, тренировки на специальных симуляторах и практические полёты на полигонах. Подготовка самих резервистов начнётся после завершения обучения инструкторов.

В новые отделения войдут граждане, заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Их будут готовить непосредственно к применению FPV-перехватчиков против беспилотных воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом внедрении FPV-перехватчиков в российских войсках. Министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что такие аппараты используются мобильными огневыми группами в составе эшелонированной системы защиты от БПЛА.