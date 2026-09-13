FT: Новейшие российские «Герани» стали серьёзным вызовом для ПВО Украины
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Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» изменили ситуацию в воздушной войне на Украине и создали новые сложности для средств ПВО. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, «Герань-5» способна развивать скорость до 600 км/ч, нести боевую часть массой около 90 килограммов и преодолевать до тысячи километров. По конструкции аппарат уже приближается к классу недорогих крылатых ракет.
FT отмечает, что новые модификации получили более совершенные системы наведения и связи. Некоторые версии оснащаются камерами, средствами защиты от радиоэлектронных помех и технологиями автоматического распознавания и сопровождения целей.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов рассказал газете, что оператор может вести такой аппарат на высоте нескольких километров, обнаружить цель и захватить её камерой, после чего беспилотник способен перейти к автоматической атаке.
Массовое появление новых реактивных моделей, как пишет FT, стало серьёзным вызовом для украинских военных и разработчиков средств перехвата. Более высокая скорость аппаратов сокращает время на реакцию и усложняет их уничтожение дешёвыми беспилотниками-перехватчиками.
Ранее Life.ru рассказывал, что новые версии российских «Гераней» стали быстрее и увеличили дальность полёта. Также советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов признавал, что украинские реактивные дроны-перехватчики могут оказаться недостаточно эффективными против новых российских БПЛА.
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