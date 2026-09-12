Российская «Герань» разнесла в щепки военный склад «Интеркарс» под Киевом

Минобороны России показало удар беспилотника «Герань» по складу автозапчастей «ИнтерКарс» в Броварах Киевской области. По данным ведомства, объект использовали для хранения материальных средств военного назначения для ВСУ.

Удар по «ИнтерКарсу». Видео © Telegram / Минобороны РФ

Кадры атаки министерство опубликовало на своём канале. На записи запечатлены подлёт беспилотника и последующий взрыв. Компания Inter Cars ранее занималось продажей автомобильных запчастей и сопутствующих товаров. Но сейчас её склад давно задействован в снабжении украинских войск.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что освобождение населённого пункта Весёлое в ДНР создало условия для дальнейшего наступления российских войск на Добропольском направлении.