Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 15:18

Российская «Герань» разнесла в щепки военный склад «Интеркарс» под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Минобороны России показало удар беспилотника «Герань» по складу автозапчастей «ИнтерКарс» в Броварах Киевской области. По данным ведомства, объект использовали для хранения материальных средств военного назначения для ВСУ.

Удар по «ИнтерКарсу». Видео © Telegram / Минобороны РФ

Кадры атаки министерство опубликовало на своём канале. На записи запечатлены подлёт беспилотника и последующий взрыв. Компания Inter Cars ранее занималось продажей автомобильных запчастей и сопутствующих товаров. Но сейчас её склад давно задействован в снабжении украинских войск.

В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что освобождение населённого пункта Весёлое в ДНР создало условия для дальнейшего наступления российских войск на Добропольском направлении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar