Логистика ВСУ нарушена: Контроль над Весёлым открыл ВС РФ дорогу к Доброполью
МО РФ: Контроль над Весёлым открыл путь для наступления к Доброполью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Освобождение населённого пункта Весёлое в ДНР создало условия для дальнейшего наступления российских войск на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, после перехода села под контроль России подразделения ВС РФ закрепились на новых рубежах. Военные также нарушили логистику украинских сил на этом участке фронта. В Минобороны подчеркнули, что это позволит продолжить продвижение в сторону Доброполья.
Ранее российские подразделения заняли выгодные рубежи на Добропольском направлении после освобождения Кучерова Яра. Операцию провели военнослужащие 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
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