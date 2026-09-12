Логистика ВСУ нарушена: Контроль над Весёлым открыл ВС РФ дорогу к Доброполью

Освобождение населённого пункта Весёлое в ДНР создало условия для дальнейшего наступления российских войск на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, после перехода села под контроль России подразделения ВС РФ закрепились на новых рубежах. Военные также нарушили логистику украинских сил на этом участке фронта. В Минобороны подчеркнули, что это позволит продолжить продвижение в сторону Доброполья.