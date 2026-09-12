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Опубликовано 12 сентября, 13:05

Логистика ВСУ нарушена: Контроль над Весёлым открыл ВС РФ дорогу к Доброполью

МО РФ: Контроль над Весёлым открыл путь для наступления к Доброполью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Освобождение населённого пункта Весёлое в ДНР создало условия для дальнейшего наступления российских войск на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, после перехода села под контроль России подразделения ВС РФ закрепились на новых рубежах. Военные также нарушили логистику украинских сил на этом участке фронта. В Минобороны подчеркнули, что это позволит продолжить продвижение в сторону Доброполья.

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Ранее российские подразделения заняли выгодные рубежи на Добропольском направлении после освобождения Кучерова Яра. Операцию провели военнослужащие 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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