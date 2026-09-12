Освобождение Зоревки в Запорожской области, о котором ранее сообщило Минобороны РФ, поставило под сомнение заявления украинской стороны о стратегической инициативе ВСУ на этом участке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Зоревки прежде всего говорит о том, что украинская пропаганда и все её победные реляции сдулись. Они активно развивали месседжи о том, что украинские боевики имеют здесь стратегическую инициативу, что они очень сильно продвинулись в данном районе и уже заявляли о том, что якобы освободили Терноватое. Но вот освобождение Зоревки говорит совершенно об обратном», — сказал Марочко.

Марочко также сообщил, что в районе Зоревки продолжаются активные боестолкновения. По его словам, российские военнослужащие сдерживают контратаки противника и продолжают продвижение.

Ранее Life.ru узнал о тотальном дефиците медиков в украинских военных госпиталях. Оказалось, что большинство врачей-мужчин были мобилизованы и отправлены на фронт, а раненых бойцов ВСУ вынуждены лечить иностраны, не имеющие никакого опыта, а зачастую даже базовых знаний в медицине.