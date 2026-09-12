В украинских военных госпиталях начался дефицит врачей — большинство медиков-мужчин отправили на фронт. По данным SHOT, из-за этого раненых лечат бразильские наёмницы без опыта.

Идея привлечь иностранок возникла после поступления сотен жалоб. При этом часть «врачей» никогда не работала в сфере медицины, из-за чего их приходится учить базовым навыкам прямо на месте.

Ранее Служба внешней разведки России узнала, что Европа требует от Украины начать мобилизацию женщин. В качестве положительного примера такой практике Киеву приводят Израиль, где службу в Армии обороны проходят оба пола.