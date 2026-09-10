Служба внешней разведки России узнала, что в Еврокомиссии поддерживают обсуждение возможности мобилизации женщин на Украине и требуют от Киева перейти к практическим решениям.

Как сообщили в пресс-бюро СВР, в Брюсселе считают призыв женщин одним из способов решить проблему нехватки военнослужащих. В ведомстве утверждают, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала такие обсуждения «шагом в правильном направлении». По данным СВР, в качестве примера для Украины европейские представители приводят Израиль, где существует опыт военной службы женщин.

Также в российской разведке заявили, что страны ЕС рассматривают возможные механизмы возвращения на Украину части украинских граждан, находящихся в Европе в статусе беженцев. В сообщении СВР сказано, что в европейских странах сейчас находятся около 5,6 млн украинцев, при этом женщины составляют 43,4% от этого числа.

«Украинским женщинам остаётся надеяться, что Российская армия сорвёт эти преступные планы раньше, чем кровавый глава режима подпишет смертный приговор генофонду украинского народа», — отметили в СВР.

Ранее на Украине неоднократно обсуждались вопросы расширения мобилизационных мер и изменения подходов к призыву. Власти страны при этом заявляли о необходимости увеличения численности армии на фоне продолжающегося конфликта. При этом бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключила введения принудительной мобилизации женщин. На сайте украинского правительства были опубликованы сразу две петиции с такими призывами.