Украинок хотят отправить на фронт, потому что у них «лучше реакция»

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников предложил начать обсуждение возможного привлечения женщин к военной службе на фронте. Свою инициативу он объяснил особенностями реакции на угрозу и их способностью управлять беспилотниками.

В интервью украинскому изданию «Телеграф» Резников заявил, что представительницы данного пола быстрее реагируют на опасность. Кроме того, он указал на особенности периферического зрения, которые, как считает бывший министр, могут быть полезны операторам БПЛА.

«У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение у девушек лучше развито. <...> Надо начать дискуссию и изучать опыт», — сказал Резников.

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключила введения принудительной мобилизации женщин. По её словам, окончательное решение будет зависеть от потребностей армии. Она считает, что точку в этом вопросе должен поставить Генеральный штаб ВСУ. Необходимость расширить категории подлежащих призыву может возникнуть по мере продолжения боевых действий.