Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 09:37

10 батальонах ВСУ оказались зажаты в самом большом за время СВО котле

Командир ВС РФ заявил о 10 батальонах ВСУ в котле под Волчанском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Десять батальонов ВСУ остаются заблокированными в окружении в Харьковской области. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» полковник Роман Шкроба. Заявление он сделал в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы «Вести».

Речь идёт о котле в районе Волчанска. В начале сентября российская сторона оценивала численность окружённой украинской группировки примерно в две тысячи человек. Полковник заметил, что котёл стал самым большим за время спецоперации. Шкроба уточнил, что площадь окружения ВСУ на этом участке фронта составляет более 400 квадратных километров.

ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг войск ВСУ в волчанском котле под Харьковом
ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг войск ВСУ в волчанском котле под Харьковом

Ранее Life.ru писал, что около двух тысяч украинских военнослужащих оказались в окружении под Волчанском. Попытки деблокировать группировку могут привести к новым потерям ВСУ. В котле зажаты члены «Азова»* и президентской бригады ВСУ.

Главные новости о ситуации на фронте и действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar