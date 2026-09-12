Десять батальонов ВСУ остаются заблокированными в окружении в Харьковской области. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» полковник Роман Шкроба. Заявление он сделал в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы «Вести» .

Речь идёт о котле в районе Волчанска. В начале сентября российская сторона оценивала численность окружённой украинской группировки примерно в две тысячи человек. Полковник заметил, что котёл стал самым большим за время спецоперации. Шкроба уточнил, что площадь окружения ВСУ на этом участке фронта составляет более 400 квадратных километров.