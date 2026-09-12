10 батальонах ВСУ оказались зажаты в самом большом за время СВО котле
Командир ВС РФ заявил о 10 батальонах ВСУ в котле под Волчанском
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Десять батальонов ВСУ остаются заблокированными в окружении в Харьковской области. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» полковник Роман Шкроба. Заявление он сделал в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы «Вести».
Речь идёт о котле в районе Волчанска. В начале сентября российская сторона оценивала численность окружённой украинской группировки примерно в две тысячи человек. Полковник заметил, что котёл стал самым большим за время спецоперации. Шкроба уточнил, что площадь окружения ВСУ на этом участке фронта составляет более 400 квадратных километров.
Ранее Life.ru писал, что около двух тысяч украинских военнослужащих оказались в окружении под Волчанском. Попытки деблокировать группировку могут привести к новым потерям ВСУ. В котле зажаты члены «Азова»* и президентской бригады ВСУ.
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