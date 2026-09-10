«В [волчанском] котле оказались, в том числе военнослужащие президентской бригады ВСУ. Там же и ряд боевиков, включая «Азов»*. Они заблокированы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения ВСУ в волчанском котле оказались на грани истощения. По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, у окружённых сил сокращаются запасы боеприпасов и продовольствия, а один из ключевых маршрутов снабжения был перерезан. Кроме того, Минобороны РФ сообщало об ударах по украинским подразделениям внутри котла в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово.