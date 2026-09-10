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Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:06

«Азов»* и президентская бригада ВСУ оказались в котле под Волчанском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военнослужащие Отдельной президентской бригады ВСУ и «Азова»* оказались среди подразделений, заблокированных в районе Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В [волчанском] котле оказались, в том числе военнослужащие президентской бригады ВСУ. Там же и ряд боевиков, включая «Азов»*. Они заблокированы», — рассказал собеседник агентства.

ВСУ попытались вырваться из волчанского котла: В Минобороны раскрыли печальный для Киева итог
ВСУ попытались вырваться из волчанского котла: В Минобороны раскрыли печальный для Киева итог

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения ВСУ в волчанском котле оказались на грани истощения. По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, у окружённых сил сокращаются запасы боеприпасов и продовольствия, а один из ключевых маршрутов снабжения был перерезан. Кроме того, Минобороны РФ сообщало об ударах по украинским подразделениям внутри котла в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово.

Больше новостей о ходе боевых действий, подразделениях и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

* организация, признанная террористической и запрещённая в России.

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Александра Мышляева
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