«Азов»* и президентская бригада ВСУ оказались в котле под Волчанском
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Военнослужащие Отдельной президентской бригады ВСУ и «Азова»* оказались среди подразделений, заблокированных в районе Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В [волчанском] котле оказались, в том числе военнослужащие президентской бригады ВСУ. Там же и ряд боевиков, включая «Азов»*. Они заблокированы», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что подразделения ВСУ в волчанском котле оказались на грани истощения. По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, у окружённых сил сокращаются запасы боеприпасов и продовольствия, а один из ключевых маршрутов снабжения был перерезан. Кроме того, Минобороны РФ сообщало об ударах по украинским подразделениям внутри котла в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово.
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* организация, признанная террористической и запрещённая в России.