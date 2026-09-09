Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ внутри котла в Харьковской области
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Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по подразделениям ВСУ, которые оказались в котле в Харьковской области. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, поражение было нанесено украинским подразделениям в районах трёх населённых пунктов — Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово.
В Минобороны отметили, что эти подразделения находятся внутри котла.
«Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населённых пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово Харьковской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Речь идёт о так называемом «Волчанском котле» на северо-востоке Харьковской области, между Волчанском и Великим Бурлуком. О его формировании стало известно в начале сентября: по словам Владимира Путина, площадь окружения составляет около 460 кв. км и охватывает 27 населённых пунктов, а внутри первоначально находилось до 2 тыс. украинских военнослужащих. Позднее Минобороны РФ оценивало численность группировки примерно в 1,7 тыс. человек и сообщало, что войска группировки «Север» сжимают внутреннее и расширяют внешнее кольцо, ведя бои в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефедовки. 8 сентября ведомство заявило о занятии Долгенького и Березников и пресечении попыток прорыва из окружения.
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