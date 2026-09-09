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Опубликовано 9 сентября, 09:02

Кольцо сужается: Минобороны сообщило о положении окружённых сил ВСУ под Харьковом

Минобороны: ВС РФ сжимают внутреннее кольцо окружения ВСУ под Харьковом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В Харьковской области подразделения группировки войск „Север“ сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника», — заявили в ведомстве.

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Днём ранее Минобороны сообщало одновременно о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца. По данным российского военного ведомства, под контроль ВС РФ тогда перешли населённые пункты Долгенькое и Березники.

Внутри «котла», как утверждало министерство, российские войска наносили удары по подразделениям ВСУ в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки. 8 сентября Минобороны оценивало потери украинской стороны на этом участке до 30 военнослужащих и сообщало о пресечении попыток выхода из окружения.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в окружении в Харьковской области находятся около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Независимого подтверждения численности окружённой группировки и заявленной оперативной обстановки на этом участке нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что в «котле» под Харьковом оказались более 1,7 тысячи бойцов ВСУ.

Больше новостей о российской армии и ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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