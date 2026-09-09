Кольцо сужается: Минобороны сообщило о положении окружённых сил ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В Харьковской области подразделения группировки войск „Север“ сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника», — заявили в ведомстве.

Днём ранее Минобороны сообщало одновременно о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца. По данным российского военного ведомства, под контроль ВС РФ тогда перешли населённые пункты Долгенькое и Березники.

Внутри «котла», как утверждало министерство, российские войска наносили удары по подразделениям ВСУ в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки. 8 сентября Минобороны оценивало потери украинской стороны на этом участке до 30 военнослужащих и сообщало о пресечении попыток выхода из окружения.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в окружении в Харьковской области находятся около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Независимого подтверждения численности окружённой группировки и заявленной оперативной обстановки на этом участке нет.