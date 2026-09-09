Кольцо сужается: Минобороны сообщило о положении окружённых сил ВСУ под Харьковом
Минобороны: ВС РФ сжимают внутреннее кольцо окружения ВСУ под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военнослужащие продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«В Харьковской области подразделения группировки войск „Север“ сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника», — заявили в ведомстве.
Днём ранее Минобороны сообщало одновременно о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца. По данным российского военного ведомства, под контроль ВС РФ тогда перешли населённые пункты Долгенькое и Березники.
Внутри «котла», как утверждало министерство, российские войска наносили удары по подразделениям ВСУ в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки. 8 сентября Минобороны оценивало потери украинской стороны на этом участке до 30 военнослужащих и сообщало о пресечении попыток выхода из окружения.
Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в окружении в Харьковской области находятся около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Независимого подтверждения численности окружённой группировки и заявленной оперативной обстановки на этом участке нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в «котле» под Харьковом оказались более 1,7 тысячи бойцов ВСУ.
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