ВСУ попали в окружение под Харьковом: Российские дроны нашли позиции и передали координаты
ВС России окружили подразделения ВСУ в Харьковской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr
Российские военнослужащие продолжают наносить удары по украинским подразделениям, оказавшимся в окружении на севере Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» ведут работу по позициям украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении. Под удары попадают блиндажи, пункты управления беспилотниками, военная техника и личный состав ВСУ.
Перед нанесением ударов российские бойцы в течение продолжительного времени наблюдали за районом. Благодаря этому удалось обнаружить наблюдательные посты и замаскированные позиции, где противник временно размещал военнослужащих.
«После подтверждения данных цели были оперативно взяты на сопровождение и распределены для огневого воздействия методом пикирования или сброса боевой части», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что уничтожение украинских формирований создало условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений вперёд.
Ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы несколько украинских офицеров. В Харьковской области погиб старший лейтенант Сергей Звягинцев, занимавший должность командира штурмового взвода. На территории ДНР были уничтожены майор Руслан Глущенко и капитан Максим Вивировский, служившие в батальоне полиции особого назначения.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.