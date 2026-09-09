ВСУ попали в окружение под Харьковом: Российские дроны нашли позиции и передали координаты

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по украинским подразделениям, оказавшимся в окружении на севере Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» ведут работу по позициям украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении. Под удары попадают блиндажи, пункты управления беспилотниками, военная техника и личный состав ВСУ.

Перед нанесением ударов российские бойцы в течение продолжительного времени наблюдали за районом. Благодаря этому удалось обнаружить наблюдательные посты и замаскированные позиции, где противник временно размещал военнослужащих.

«После подтверждения данных цели были оперативно взяты на сопровождение и распределены для огневого воздействия методом пикирования или сброса боевой части», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что уничтожение украинских формирований создало условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений вперёд.

Ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы несколько украинских офицеров. В Харьковской области погиб старший лейтенант Сергей Звягинцев, занимавший должность командира штурмового взвода. На территории ДНР были уничтожены майор Руслан Глущенко и капитан Максим Вивировский, служившие в батальоне полиции особого назначения.