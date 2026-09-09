«Не знают, как выйти»: Боевики ВСУ в Волчанском котле оказались на грани истощения

Подразделения ВСУ в Волчанском котле находятся на грани полного истощения, у них заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Об этом ТАСС сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, ключевой коридор снабжения оказался перерезан после Долгенького и Березников. Склады находятся под огневым контролем российских сил, а мосты и развязки подвергаются ударам барражирующих боеприпасов.

Лисняк утверждает, что на этом фоне у украинских подразделений сокращаются запасы и падает моральный дух. Ситуацию попавших в котёл военных он назвал полным истощением.

«Они просто не знают, как правильно выйти из сложившейся ситуации», — сказал представитель ВГА. По его оценке, возможности для дальнейшего снабжения группировки серьёзно ограничены.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по подразделениям ВСУ внутри котла в Харьковской области. По данным ведомства, поражение было нанесено украинским формированиям в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово.