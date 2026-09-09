Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 13:10

«Не знают, как выйти»: Боевики ВСУ в Волчанском котле оказались на грани истощения

ВГА: ВСУ в Волчанском котле находятся на грани полного истощения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Подразделения ВСУ в Волчанском котле находятся на грани полного истощения, у них заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Об этом ТАСС сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, ключевой коридор снабжения оказался перерезан после Долгенького и Березников. Склады находятся под огневым контролем российских сил, а мосты и развязки подвергаются ударам барражирующих боеприпасов.

Лисняк утверждает, что на этом фоне у украинских подразделений сокращаются запасы и падает моральный дух. Ситуацию попавших в котёл военных он назвал полным истощением.

«Они просто не знают, как правильно выйти из сложившейся ситуации», — сказал представитель ВГА. По его оценке, возможности для дальнейшего снабжения группировки серьёзно ограничены.

Артист сообщил о начале штурма Дружковки подразделениями ВС РФ
Артист сообщил о начале штурма Дружковки подразделениями ВС РФ

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по подразделениям ВСУ внутри котла в Харьковской области. По данным ведомства, поражение было нанесено украинским формированиям в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar