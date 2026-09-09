Артист сообщил о начале штурма Дружковки подразделениями ВС РФ

Российские подразделения закрепились на окраинах Дружковки в ДНР, а пехота предпринимает попытки штурма города. Об этом рассказал заместитель командира роты отдельного полка войск беспилотных систем Южной группировки с позывным Артист на видео, распространённом Минобороны РФ.

«На окраине Дружковки закрепились наши расчеты. Пехота уже производит попытки штурма самой Дружковки. И достаточно успешно», — сказал военнослужащий.

По его словам, продвижение пехоты поддерживают расчёты беспилотных систем. Дроны используются для разведки позиций ВСУ и поражения укреплений и техники перед действиями штурмовых подразделений.

Российское военное ведомство ещё в конце июля сообщало о продвижении подразделений Южной группировки на Дружковском направлении. Тогда штурмовые группы действовали в районе трассы из Константиновки в Алексеево-Дружковку.

В последние недели бои приблизились непосредственно к Дружковке. 4 сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ Ижевки, расположенной западнее Алексеево-Дружковки. Life.ru тогда отмечал, что дальнейшее продвижение на этом участке открывает российским подразделениям путь к окраинам города.

Ранее Life.ru рассказывал о продвижении ВС РФ на Дружковском направлении и боях на подступах к городу.