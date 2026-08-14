«Плен или могила»: Военный эксперт оценил перспективы ВСУ в Орехове и под Дружковкой

Ситуация вокруг Орехова может стать для украинских войск особенно сложной уже в ближайшие недели, заявил военный эксперт Станислав Крапивник сайту MK.ru. По его оценке, город может перейти под контроль российских сил до конца августа, если ВСУ не смогут провести успешную контратаку.

Крапивник утверждает, что российские подразделения уже продвинулись в Орехове, а возможности для снабжения украинской группировки осложнены. При этом он считает, что Киев может попытаться перебросить на направление оставшиеся резервы, чтобы замедлить продвижение российских войск.

По словам эксперта, даже возможный локальный успех ВСУ не изменит ситуацию надолго. Он полагает, что удержание позиций потребует от украинской стороны значительных ресурсов. Отдельно Крапивник оценил ситуацию в районе Славянско-Краматорской агломерации. Он заявил о продвижении российских войск к Дружковке и предположил, что осенняя распутица способна существенно осложнить передвижение подразделений по открытой местности.

«Продвижение по полям в сезон дождей, который должен начаться во второй половине сентября, равно самоубийству. Уверен, что противник прекрасно осознаёт свои ближайшие перспективы — это плен или могила», — указал Крапивник.

Эксперт отметил, что отступать украинским силам придётся по открытой местности на 30–40 километров, что делает организованный выход практически невозможным. Ранее противник уже столкнулся с серьёзными проблемами со снабжением в Орехове: солдаты 121-й бригады теробороны жаловались на жажду и отсутствие ротации, признаваясь, что пили мочу из-за нехватки воды.

Ранее командир разведывательной роты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Дмитрий рассказал, что российские подразделения беспилотных систем совместными действиями разведывательных и ударных дронов выявляют маршруты передвижения ВСУ. Они пресекают попытки переброски подкреплений к Орехову в Запорожской области, отрезая основные силы противника и не давая им усилить свои позиции в районе города.