Российские подразделения беспилотных систем мешают ВСУ перебрасывать подкрепления к Орехову в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир разведывательной роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» Дмитрий.

По его словам, разведывательные и ударные беспилотники действуют совместно. Их задачей является выявление маршрутов передвижения украинских подразделений и пресечение попыток усилить позиции в районе города.

«Операторы БПЛА разведроты и штурмовой роты дивизии совместными действиями отрезают от Орехова основные силы противника, не давая возможность перебросить подкрепление и усилить позиции у Орехова», — сказал военнослужащий.

Он также заявил, что на этом участке активно выявляются артиллерийские позиции ВСУ. После обнаружения по ним наносятся удары.

Орехов находится в Запорожской области примерно в 50 километрах от Запорожья. Город расположен недалеко от линии боевого соприкосновения.