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28 июля, 13:06

Дроны против подкреплений: в ВС России рассказали о боях у Орехова

В ВС России заявили о пресечении переброски резервов ВСУ к Орехову

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские подразделения беспилотных систем мешают ВСУ перебрасывать подкрепления к Орехову в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир разведывательной роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» Дмитрий.

По его словам, разведывательные и ударные беспилотники действуют совместно. Их задачей является выявление маршрутов передвижения украинских подразделений и пресечение попыток усилить позиции в районе города.

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«Операторы БПЛА разведроты и штурмовой роты дивизии совместными действиями отрезают от Орехова основные силы противника, не давая возможность перебросить подкрепление и усилить позиции у Орехова», — сказал военнослужащий.

Он также заявил, что на этом участке активно выявляются артиллерийские позиции ВСУ. После обнаружения по ним наносятся удары.

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Орехов находится в Запорожской области примерно в 50 километрах от Запорожья. Город расположен недалеко от линии боевого соприкосновения.

Незадолго до этого российские войска в районе Орехова нанесли удар ФАБ-3000 по месту размещения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На видео были видны мощная взрывная волна и высокий столб тёмно-серого дыма над точкой попадания.

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Марина Фещенко
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