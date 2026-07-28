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Регион
28 июля, 11:17

Удары нанесены в 142 районах: какие объекты ВСУ поразила Российская Армия

Авиация, беспилотники и артиллерия ВС РФ атаковали объекты ВСУ 28 июля

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре, используемой Вооружёнными силами Украины, в 142 районах. Об этом 28 июля сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, целями стали склады боеприпасов и горючего, цеха производства, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, удары были нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

В Минобороны также заявили о поражении пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.

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Ранее российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые предназначались для обеспечения ВСУ. В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

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Оксана Попова
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