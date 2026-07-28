Удары нанесены в 142 районах: какие объекты ВСУ поразила Российская Армия

Российские войска нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре, используемой Вооружёнными силами Украины, в 142 районах. Об этом 28 июля сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, целями стали склады боеприпасов и горючего, цеха производства, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, удары были нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

В Минобороны также заявили о поражении пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые предназначались для обеспечения ВСУ. В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.