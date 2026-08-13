До двух тысяч украинских военнослужащих могут оказаться в оперативном окружении в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщает Mash, утверждая, что российские войска продвигаются к городу и осложняют снабжение группировки ВСУ.

До 2 тысяч военных ВСУ могут оказаться в окружении у Орехова. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, движение идёт юго-восточнее Орехова вдоль шоссе. В результате украинские подразделения в районах Новоданиловки, Егоровки и Малой Токмачки якобы оказались разделены на несколько участков.

Численность находящихся там сил оценивается примерно в пять батальонов 118-й механизированной бригады ВСУ — до двух тысяч человек. Российскую сторону, как утверждается, представляют 71-й мотострелковый полк и другие подразделения группировки войск «Днепр».

Ранее Life.ru рассказывал об операции разведчиков группировки войск «Центр», в ходе которой военнослужащий с позывным Каин вынес с территории, находившейся под контролем ВСУ, телефон и карту украинского спецназовца. По словам командира разведвзвода с позывным Копейка, на устройстве хранились данные о расположении подразделений ВСУ на линии фронта.