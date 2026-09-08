Штурм Доброполья и бои за Дружковку: Что происходит на последнем рубеже ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают продвижение в районе последней крупной агломерации Донбасса, пишет военкор KP.RU Дмитрий Стешин. По его данным, бои идут за Дружковку, а на западном направлении начался штурм Доброполья — важного оборонительного и логистического узла ВСУ.

В районе Славянска и Краматорска российские подразделения, как утверждается, также продвигаются вперёд. 5 сентября был освобождён посёлок Ореховатка — последний населённый пункт перед Славянском, а российские штурмовики вышли к взлётному полю Краматорского аэродрома.

Военные, с которыми поговорил Стешин, сообщили об отходе украинских подразделений в северную часть Доброполья после ударов ФАБами по опорному пункту на южной окраине города. При этом российские расчёты БПЛА продолжают круглосуточное наблюдение за районом и поражают воздушные цели.

По словам военкора, российские подразделения также используют беспилотники для минирования маршрутов, по которым перемещаются украинские силы. Один из расчётов, рассказал сапёр с позывным Одинаковый, устанавливает в среднем от 10 до 20 мин в день.