Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 07:19

Штурм Доброполья и бои за Дружковку: Что происходит на последнем рубеже ВСУ в Донбассе

Военкор Стешин сообщил о боях за Дружковку и штурме Доброполья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Российские войска продолжают продвижение в районе последней крупной агломерации Донбасса, пишет военкор KP.RU Дмитрий Стешин. По его данным, бои идут за Дружковку, а на западном направлении начался штурм Доброполья — важного оборонительного и логистического узла ВСУ.

В районе Славянска и Краматорска российские подразделения, как утверждается, также продвигаются вперёд. 5 сентября был освобождён посёлок Ореховатка — последний населённый пункт перед Славянском, а российские штурмовики вышли к взлётному полю Краматорского аэродрома.

Военные, с которыми поговорил Стешин, сообщили об отходе украинских подразделений в северную часть Доброполья после ударов ФАБами по опорному пункту на южной окраине города. При этом российские расчёты БПЛА продолжают круглосуточное наблюдение за районом и поражают воздушные цели.

По словам военкора, российские подразделения также используют беспилотники для минирования маршрутов, по которым перемещаются украинские силы. Один из расчётов, рассказал сапёр с позывным Одинаковый, устанавливает в среднем от 10 до 20 мин в день.

Российские военные авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили подземную базу «Птиц Мадьяра»
Российские военные авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили подземную базу «Птиц Мадьяра»

Ранее стало известно, что около 1,7 тысячи украинских военнослужащих, по данным Минобороны России, находятся в окружении российских войск в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефёдовки и Чёрного; попыток прорыва за сутки не зафиксировано.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar