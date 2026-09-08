Российские военные авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили подземную базу «Птиц Мадьяра»

Российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по подземному объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на острове Корабел в Херсоне. По данным российской стороны, там находились военнослужащие, иностранные наёмники и площадки для работы с беспилотниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Механик.

«Оперативно-тактическая авиация ВС РФ успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, располагавшемуся на острове Корабел в Херсоне. Целью был крупный подземный пункт размещения личного состава, оборудованный комнатой управления БПЛА и сборочными цехами для создания и ремонта беспилотников различных типов», — сказал Механик.

По его словам, объект также использовали представители подразделения «Птицы Мадьяра». На базе размещались помещения для личного состава и оборудование для сборки и ремонта беспилотников.

Наведение и корректировку удара обеспечивали операторы беспилотников 18-й армии. Для наблюдения они использовали разведывательный БПЛА семейства Zala.

Ранее после окончания трёхдневного моратория на удары по Киеву в городе и Киевской области прогремела серия взрывов. По украинской столице выпустили 18 баллистических ракет за полчаса. В Соломенском районе загорелся склад. В течение ночи взрывы также раздавались в районах Борисполя, Фастова, Броваров, Василькова и Бучи. Сообщалось об ударах по промышленным объектам и военному аэродрому. Помимо баллистических ракет, применялись «Цирконы» и ударные беспилотники.