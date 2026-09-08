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Опубликовано 8 сентября, 01:25

В Киеве сильный пожар, за последние полчаса запущены 18 баллистических ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Мощные взрывы гремят в Киеве и области. Армия России наносит удар по объектам в украинской столице.

В Киеве прогремели взрывы. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

По Киеву выпустили 18 баллистических ракет за последние полчаса, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Поражён склад в Соломенском районе Киева. Сразу после атаки там начался пожар. Ещё одна серия взрывов прогремела через 15–20 минут после первой. В городе начался сильный пожар.

На протяжении ночи взрывы гремели в районе Борисполя, где поражены промышленные предприятия, и Фастовском районе Киевской области.

Взрывы также гремели в Броварах, Василькове (там расположен военный аэродром) и Бучанском районе.

Удар по Киеву и объектам в области наносят ракеты «Циркон», баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

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Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Шарий также предупреждал о непростой ночи для Киева с 7 на 8 сентября.

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Тимур Хингеев
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