ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг войск ВСУ в волчанском котле под Харьковом

Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Харьковской области, которые попали в волчанский котёл. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» расширяют внешнюю зону контроля и наносят удары по живой силе и технике ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что поражение украинских подразделений было нанесено в районах населённых пунктов Новоалександровка, Приколотное, Малая Волчья и Бузово. Также удары наносились по блокированным формированиям ВСУ в районе Ольховатки.

Кроме того, российские военные заявили о пресечении двух попыток штурмовых групп ВСУ выйти из окружения. По данным Минобороны, попытки прорыва были остановлены в районах Слизнево и Гогино Харьковской области.

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