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Регион
Опубликовано 12 сентября, 08:11

ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг войск ВСУ в волчанском котле под Харьковом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Харьковской области, которые попали в волчанский котёл. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» расширяют внешнюю зону контроля и наносят удары по живой силе и технике ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что поражение украинских подразделений было нанесено в районах населённых пунктов Новоалександровка, Приколотное, Малая Волчья и Бузово. Также удары наносились по блокированным формированиям ВСУ в районе Ольховатки.

Кроме того, российские военные заявили о пресечении двух попыток штурмовых групп ВСУ выйти из окружения. По данным Минобороны, попытки прорыва были остановлены в районах Слизнево и Гогино Харьковской области.

Отряд РДК* провалил попытку прорыва из волчанского котла
Отряд РДК* провалил попытку прорыва из волчанского котла

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Харьковской области завершилось окружение войск ВСУ численностью до 2 тыс. солдат. Площадь образовавшегося волчанского котла достигает около 460 кв. км и включает 27 населённых пунктов. Среди заблокированных военнослужащих есть «непростые» бойцы — члены «Азова»* и президентской бригады ВСУ.

Больше новостей о ходе боевых действий, подразделениях и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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Андрей Бражников
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