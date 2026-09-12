Отряд РДК* не смог выйти из района окружения на северо-западе Харьковской области, попытка прорыва из волчанского котла с треском провалилась. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Боевики РДК* потерпели неудачу при попытке прорвать окружение украинской группировки в Харьковской области», — заявил источник.

Он утверждает, что российские силы пресекают попытки прорыва и контратак на этом направлении с помощью авиации и беспилотников.

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