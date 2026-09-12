Отряд РДК* провалил попытку прорыва из волчанского котла
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Отряд РДК* не смог выйти из района окружения на северо-западе Харьковской области, попытка прорыва из волчанского котла с треском провалилась. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.
«Боевики РДК* потерпели неудачу при попытке прорвать окружение украинской группировки в Харьковской области», — заявил источник.
Он утверждает, что российские силы пресекают попытки прорыва и контратак на этом направлении с помощью авиации и беспилотников.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Харьковской области завершилось окружение группировки ВСУ численностью до 2 тыс. солдат. Площадь образовавшегося котла достигает около 460 кв. км и включает 27 населённых пунктов. Среди заблокированных в волчанском котле украинских военнослужащих есть «непростые» бойцы. Среди них — члены «Азова»* и президентской бригады ВСУ. Они заблокированы.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.