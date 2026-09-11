Кольцо сжимается: Два батальона ВСУ оказались заблокированы в Харьковской области

Российские войска продолжают окружение украинских формирований в Харьковской области. За минувшую неделю подразделения группировки «Север» сжимали внутреннее и одновременно расширяли внешнее кольцо, сообщили в Минобороны РФ.

Наиболее напряжённая ситуация складывается в районе Ольховатки. По данным ведомства, там оказались заблокированы два батальона ВСУ.

«Все попытки прорыва из окружения пресечены», — заявили в Минобороны.

Ранее российская сторона сообщала о формировании волчанского котла на северо-востоке Харьковской области. По словам президента России Владимира Путина, площадь территории внутри кольца окружения составляет около 460 квадратных километров, в нём находятся 27 населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что в волчанском котле оказались мехбригады ВСУ и части нацбатальонов. Крупных иностранных подразделений там нет, заявили в Харьковской ВГА.