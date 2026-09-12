«Купол Донбасса» за сутки пресёк 30 атак ВСУ на гражданские объекты в ДНР

Система «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников над ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, дроны направлялись к объектам гражданской инфраструктуры.

«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 30 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что российская ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 230 украинских беспилотников. Атака охватила 13 регионов, Крым, а также акватории Азовского и Чёрного морей.