«Купол Донбасса» за сутки пресёк 30 атак ВСУ на гражданские объекты в ДНР
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Система «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников над ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, дроны направлялись к объектам гражданской инфраструктуры.
«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 30 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что российская ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 230 украинских беспилотников. Атака охватила 13 регионов, Крым, а также акватории Азовского и Чёрного морей.
Больше оперативных новостей об атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.