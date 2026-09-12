В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
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В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошли взрывы, сообщает издание «Общественное». По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги.
Другие детали — характер взрывов, возможные повреждения — не уточняются.
Сегодня утром Минобороны России доложило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 12 сентября. Под огонь попали комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, металлургический комбинат и горно-обогатительные предприятия в Кривом Роге, а также электроплавильный комплекс «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске. ВСУ признали, что не смогли сбить ни одну баллистическую ракету этой ночью.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.