Судная ночь: ВС России прошлись катком по металлургическим заводам в трёх городах Украины
МО РФ доложило об ударах по заводам Запорожья, Днепропетровска и Кривого Рога
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Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 12 сентября. По данным ведомства, для атаки применялись высокоточные средства воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
В результате были поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Как заявили в Минобороны, эти объекты обеспечивали выпуск продукции военного назначения.
Также ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный транспортный объект в Одесской области. По информации российского ведомства, они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также обеспечивали значительную часть поставок оружия и боеприпасов на Украину.
В Минобороны подчеркнули, что цели удара были связаны с обеспечением военного потенциала Украины.
Ночью сообщалось, что более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье.
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