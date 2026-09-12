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Специальная военная операция

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Опубликовано 12 сентября, 05:41

Судная ночь: ВС России прошлись катком по металлургическим заводам в трёх городах Украины

МО РФ доложило об ударах по заводам Запорожья, Днепропетровска и Кривого Рога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 12 сентября. По данным ведомства, для атаки применялись высокоточные средства воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В результате были поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Как заявили в Минобороны, эти объекты обеспечивали выпуск продукции военного назначения.

Также ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный транспортный объект в Одесской области. По информации российского ведомства, они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также обеспечивали значительную часть поставок оружия и боеприпасов на Украину.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара были связаны с обеспечением военного потенциала Украины.

Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье
Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье

Ночью сообщалось, что более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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