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Опубликовано 12 сентября, 01:21

Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JDrago Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JDrago Photo

Взрывы за короткий промежуток времени прогремели сразу в трёх городах Украины — Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

В Днепропетровске очевидцы сообщили о двух сериях взрывов. В местных Telegram-каналах также появились сообщения о звуках детонаций.

Позже о взрывах сообщили жители Кривого Рога и Запорожья. Украинские СМИ ссылаются на местных жителей и очевидцев, которые слушали взрывы. Другие подробности и последствия не приводят.

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Ранее в Одессе три района частично остались без электричества из-за аварии. Перебои с подачей света также нарушили водоснабжение. Отключения затронули отдельные районы Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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