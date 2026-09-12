Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье

Взрывы за короткий промежуток времени прогремели сразу в трёх городах Украины — Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

В Днепропетровске очевидцы сообщили о двух сериях взрывов. В местных Telegram-каналах также появились сообщения о звуках детонаций.

Позже о взрывах сообщили жители Кривого Рога и Запорожья. Украинские СМИ ссылаются на местных жителей и очевидцев, которые слушали взрывы. Другие подробности и последствия не приводят.

Ранее в Одессе три района частично остались без электричества из-за аварии. Перебои с подачей света также нарушили водоснабжение. Отключения затронули отдельные районы Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города.