В трёх районах Одессы отключили свет и возникли проблемы с водой
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В Одессе сразу три района частично остались без электричества из-за аварии. Отключение также привело к проблемам с водоснабжением. Об этом сообщает РБК-Украина.
Без света остались отдельные районы Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города. Причину аварии пока не называют. Также неизвестно, когда энергоснабжение полностью восстановят.
Вечером в Киеве в четвёртый раз за день прогремела серия взрывов. Информации о повреждениях пока нет. В момент взрывов в украинской столице действовала воздушная тревога.
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