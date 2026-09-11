В трёх районах Одессы отключили свет и возникли проблемы с водой

В Одессе сразу три района частично остались без электричества из-за аварии. Отключение также привело к проблемам с водоснабжением. Об этом сообщает РБК-Украина.

Без света остались отдельные районы Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города. Причину аварии пока не называют. Также неизвестно, когда энергоснабжение полностью восстановят.

Вечером в Киеве в четвёртый раз за день прогремела серия взрывов. Информации о повреждениях пока нет. В момент взрывов в украинской столице действовала воздушная тревога.