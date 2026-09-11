Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 19:48

В трёх районах Одессы отключили свет и возникли проблемы с водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Одессе сразу три района частично остались без электричества из-за аварии. Отключение также привело к проблемам с водоснабжением. Об этом сообщает РБК-Украина.

Без света остались отдельные районы Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города. Причину аварии пока не называют. Также неизвестно, когда энергоснабжение полностью восстановят.

Пять областей Украины остались без света: Энергосистема снова работает с перебоями
Пять областей Украины остались без света: Энергосистема снова работает с перебоями

Вечером в Киеве в четвёртый раз за день прогремела серия взрывов. Информации о повреждениях пока нет. В момент взрывов в украинской столице действовала воздушная тревога.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar